MotoGP, Marc Marquez subito veloce in FP1 a Portimao! Viñales in testa, 11° Valentino Rossi (Di venerdì 16 aprile 2021) Marc Marquez è tornato. L’otto volte campione del mondo ha fatto il suo debutto stagionale ufficiale in occasione della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, lanciando un segnale importante al resto della griglia e a tutto il mondo. Lo spagnolo della Honda, al rientro dopo quasi nove mesi di stop a causa della frattura all’omero, ha chiuso la FP1 in terza posizione assoluta con soli 251 millesimi di ritardo dal miglior tempo di Maverick Viñales. Il turno si è svolto in condizioni molto complicate, con un asfalto prevalentemente asciutto ma caratterizzato da molte chiazze d’acqua estremamente insidiose per i piloti. Le previsioni meteo sono incerte per il prosieguo del weekend, quindi questa FP1 potrebbe anche risultare decisiva (nel caso in cui dovesse piovere prima di FP2 e FP3) per assegnare i 10 pass ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)è tornato. L’otto volte campione del mondo ha fatto il suo debutto stagionale ufficiale in occasione della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, lanciando un segnale importante al resto della griglia e a tutto il mondo. Lo spagnolo della Honda, al rientro dopo quasi nove mesi di stop a causa della frattura all’omero, ha chiuso la FP1 in terza posizione assoluta con soli 251 millesimi di ritardo dal miglior tempo di Maverick. Il turno si è svolto in condizioni molto complicate, con un asfalto prevalentemente asciutto ma caratterizzato da molte chiazze d’acqua estremamente insidiose per i piloti. Le previsioni meteo sono incerte per il prosieguo del weekend, quindi questa FP1 potrebbe anche risultare decisiva (nel caso in cui dovesse piovere prima di FP2 e FP3) per assegnare i 10 pass ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marc MotoGp Portimao, Marquez subito secondo. Le prove libere in diretta ...il più veloce nella FP1 di MotoGP. Il pilota spagnolo della Yamaha ha segnato il crono di 1'42"127,. Secondo tempo per la Suzuki di Alex Rins , a 151 millesimi. Terza la Honda del rientrante Marc ...

Diretta Motogp/ Prove libere live, streaming video: Vinales 1nella Fp1, Marquez 3 E' il momento di divertirmi, tornare in MotoGP. Non sarò lo stesso Marc di prima, ho bisogno di tempo". Marquez ha poi aggiunto: "Sarà un processo lungo per tornare quello di prima anche mentalmente. ...

MotoGp: Portogallo, via alle libere, Marc Marquez è in pista E' il momento per Marc Marquez. Il pluricampione del mondo di motociclismo è tornato in pista con la sua Honda poco dopo il semaforo verde della prima sessione di prove libere del Gp del Portogallo, a ...

MotoGP | GP Portogallo – Sintesi FP1: Marquez torna e fa già paura, miglior tempo per Vinales Marquez, dopo mesi lontano dalle piste, non ha perso il suo smalto e fa segnare il terzo miglior tempo nelle FP1 della MotoGP in Portogallo.

