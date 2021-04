Isola dei famosi 2021, fumata nera per Ignazio Moser: c’entra Cecilia Rodriguez? (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo la notizia del suo prolungamento di alcuni mesi, giunta in rete sulla scia dei buoni ascolti tv, L”Isola dei famosi 2021 fa discutere per l’indiscrezione che non vede andata in porto la trattativa avviata con Ignazio Moser per il suo ingaggio nel cast dei nuovi naufraghi. A rendere nota la trattativa in questione era stato un noto sito-web e ora giunge in rete la voce di una fonte autorevole che dichiara sfumata la possibilità dell’ingaggio di Moser al reality honduregno, di cui potrebbe essere responsabile la compagna dell’influencer, Cecilia Rodriguez. Un’altra ipotesi formulata dal web vede saltato l’ingaggio di Moser al reality, invece, per una scelta last-minute di Mediaset. Particolari succulenti, che vi ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo la notizia del suo prolungamento di alcuni mesi, giunta in rete sulla scia dei buoni ascolti tv, L”deifa discutere per l’indiscrezione che non vede andata in porto la trattativa avviata conper il suo ingaggio nel cast dei nuovi naufraghi. A rendere nota la trattativa in questione era stato un noto sito-web e ora giunge in rete la voce di una fonte autorevole che dichiara sla possibilità dell’ingaggio dial reality honduregno, di cui potrebbe essere responsabile la compagna dell’influencer,. Un’altra ipotesi formulata dal web vede saltato l’ingaggio dial reality, invece, per una scelta last-minute di Mediaset. Particolari succulenti, che vi ...

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei GP Emilia Romagna, Hamilton: il lavoro sull'assetto ha pagato Meno caldo, più grip in curva Uno dei problemi sofferti con il gran caldo e l'asfalto abrasivo di ... è tra gomma dura e media, media e morbida sono più vicine tra loro, ha spiegato Mario Isola; ndr). ...

In Sicilia si presentano in migliaia per Open weekend dei vaccini Fino a domenica in 66 Hub e Centri dell'Isola sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione. Buona l'affluenza, nelle numerose strutture sparse nelle nove province, soprattutto per il target 60 -...

L’Isola, Ignazio Moser naufrago? Amica: “Cecilia non l’ha presa bene” Leggi anche —-> Avete mai visto il fratello di Ignazio Moser? Secondo alcune indiscrezioni, a bloccare la partenza di Ignazio Moser sarebbe stata infatti proprio la sua… Leggi ...

Moby e finanziamenti: «Il Pd non ha ricevuto soldi da Onorato» Stessa cosa si può dire per quanto riguarda i circoli dei comuni che compongono l’unione zonale Pd Isola d’Elba. Abbiamo pertanto già scritto alla redazione di Report chiedendo loro didi ...

