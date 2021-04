Incidente stradale a Belpasso, camion si schianta contro il gazebo di un bar: un ferito (Di venerdì 16 aprile 2021) Incidente a Belpasso: un camion, che trasportava un carico di terra, per un'avaria si è andato a schiantare contro una pensilina di un bar. Si sono rotti i freni e ha investito anche le auto in sosta. ... Leggi su cataniatoday (Di venerdì 16 aprile 2021): un, che trasportava un carico di terra, per un'avaria si è andato areuna pensilina di un bar. Si sono rotti i freni e ha investito anche le auto in sosta. ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente stradale a Belpasso, camion si schianta contro il gazebo di un bar: un ferito I carabinieri sono alla ricerca del conducente del camion che, dopo l'incidente, si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. Camion piomba su un bar, un ferito: l'autista è scappato

Pomezia: operaio morto investito da un'autospazzatrice, era a lavoro in cantiere Proprio in questa strada era stato allestito un cantiere per il rifacimento del manto stradale ed è qui che un operaio 55enne ha perso la vita , per un drammatico incidente. Secondo le prime ...

Perde il controllo della moto e muore sul colpo: addio al 26enne Filippo Campanella Filippo Campanella è morto sul colpo dopo aver perso il controllo dello scooter mentre guidava per le strade della sua Ribera, in provincia di Agrigento ...

Tragico incidente, si schianta con la moto: morto giovane Tragico incidente stradale, nel pomeriggio, in pieno centro a Ribera. A perdere la vita è stato un motociclista riberese Filippo Campanella, di 25 anni. Lo schianto è avvenuto in via Monte Cervino, l’ ...

