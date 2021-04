Gli endorsement inaspettati: Alessandra Mussolini appoggia il Ddl Zan (Di venerdì 16 aprile 2021) Un endorsement che non ti aspetti, quello di Alessandra Mussolini alla legge Zan: la ex europarlamentare ha infatti postato su Instagram una foto co0n scritto 'Ddl Zan' sulla mano, un trend in questi ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Unche non ti aspetti, quello dialla legge Zan: la ex europarlamentare ha infatti postato su Instagram una foto co0n scritto 'Ddl Zan' sulla mano, un trend in questi ...

Alessandra Mussolini a sorpresa: “Mai più discriminazione, sì al DDL Zan” 15 anni dopo quel mai dimenticato “Meglio fascista che fr*cio”, qualcosa parrebbe essere cambiato. O forse no?

