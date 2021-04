FIFA 21: TOTS – Votazioni Team Of The Season della Community (Di venerdì 16 aprile 2021) Da pochi istanti sul sito uffiaciale di EA Sports è apparsa la pagina dedicata alle Votazioni del TOTS della Community anche se le Votazioni non sono ancora state aperte. Probabilmente alle 19:00 di questa sera inizierà l’abituale promo dedicata ai Team Of The Season. Dopo un’edizione con i TOTS So Far, rilasciati in FUT 20 per il blocco dei campionati causato dalla pandemia del Covid-19, in FUT 21 ritorneranno i TOTS tradizionali. La software house canadese rilascerà ogni venerdi un TOTS di uno dei 5 campionato più importanti del panorama calcistico europeo, mentre ogni mercoledi saranno rilasciati i TOTS dei campionati minori. Non appena EA Sports divulgherà i dettagli dell’evento dedicato ai ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 16 aprile 2021) Da pochi istanti sul sito uffiaciale di EA Sports è apparsa la pagina dedicata alledelanche se lenon sono ancora state aperte. Probabilmente alle 19:00 di questa sera inizierà l’abituale promo dedicata aiOf The. Dopo un’edizione con iSo Far, rilasciati in FUT 20 per il blocco dei campionati causato dalla pandemia del Covid-19, in FUT 21 ritorneranno itradizionali. La software house canadese rilascerà ogni venerdi undi uno dei 5 campionato più importanti del panorama calcistico europeo, mentre ogni mercoledi saranno rilasciati idei campionati minori. Non appena EA Sports divulgherà i dettagli dell’evento dedicato ai ...

