Dalla Regina ai parenti tedeschi: chi saranno i 30 presenti al funerale del Principe Filippo (Di venerdì 16 aprile 2021) Nel rispetto delle norme anti-Covid, e come voluto dal Principe Filippo, alle sue esequie saranno presenti solamente 30 persone. saranno solamente 30 i presenti al funerale del Principe Filippo, che si svolgeranno il 17 aprile nella chiesa di Saint George. Tra questi vi saranno ovviamente la Regina Elisabetta e i parenti più intimi (i figli e i nipoti) e i loro rispettivi partner. Come già preannunciato i giorni scorsi al funerale sarà assente Meghan Markle, moglie del Principe Harry, rimasta negli States per via della sua seconda gravidanza. Il funerale del Principe Filippo: i ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 16 aprile 2021) Nel rispetto delle norme anti-Covid, e come voluto dal, alle sue esequiesolamente 30 persone.solamente 30 ialdel, che si svolgeranno il 17 aprile nella chiesa di Saint George. Tra questi viovviamente laElisabetta e ipiù intimi (i figli e i nipoti) e i loro rispettivi partner. Come già preannunciato i giorni scorsi alsarà assente Meghan Markle, moglie delHarry, rimasta negli States per via della sua seconda gravidanza. Ildel: i ...

