Cerignola, uccide la moglie a colpi pistola: poi tenta di togliersi la vita (Di venerdì 16 aprile 2021) Cerignola, uccide la moglie a colpi pistola. È stato ritrovato con un ferita alla testa accanto al corpo senza vita della moglie, l'uomo di 83 anni accusato di omicidio. La donna è morta a causa di diversi colpi d'arma da fuoco. I due corpi sono stati scoperti dal figlio della coppia nel loro appartamento a Cerignola, nel Foggiano. Sulla vicenda indaga la polizia.

