Calafiori | i giovani e il loro bisogno di fiducia | tempo e anche di una pacca sulla spalla

(Di venerdì 16 aprile 2021) Troppo spesso in Italia ci si lamenta che non si punta sui, o quantomeno non abbastanza come all’estero. Il Bayern Monaco tira fuori Jamal Musiala, il Borussia Dortmund con Jude Bellingham, o il Mster City con Phil Foden. E noi? Il problema è invece piuttosto di non vedere quanto succede nel nostro paese, maal di fuori. Spesso molti allenatori in caso di emergenza preferiscono adattare un giocatore esperto ma fuori ruolo, o quando invece puntano sul giovane della Primavera ci si aspetta sempre qualcosa di straordinario. L’esempio del classe 2005 Chaka Traorè del Parma ne è un esempio: finito sotto tante, troppe critiche per degli errori nella sfida contro il Milan che hanno portato al gol dei rossoneri, come se il fatto che avesse 16 anni non significasse che possa sbagliare. Chissà quante volte avranno sbagliato i ...