Antonella Clerici distrutta, lutto in trasmissione: “È morta di Covid” (Di venerdì 16 aprile 2021) Un grave lutto ha colpito Antonella Clerici. La presentatrice lo ha rivelato in diretta durante la trasmissione È sempre mezzogiorno. Clerici (Google Images)Per Antonella Clerici è stato molto difficile andare in onda nella giornata di ieri con il suo programma “È sempre mezzogiorno”. Le mancava un pezzo di cuore. Probabilmente avrà anche cercato i suoi occhi durante il programma, non riuscendo a trovarli mai. Carmela, una giovane suggeritrice da anni in Rai si è spenta purtroppo a causa del Covid. Alla fine Antonella Clerici ha deciso di dedicare un momento a questa ragazza che per anni è stata dall’altra parte della telecamera a dargli dei suggerimenti. Durante la trasmissione di ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 aprile 2021) Un graveha colpito. La presentatrice lo ha rivelato in diretta durante laÈ sempre mezzogiorno.(Google Images)Perè stato molto difficile andare in onda nella giornata di ieri con il suo programma “È sempre mezzogiorno”. Le mancava un pezzo di cuore. Probabilmente avrà anche cercato i suoi occhi durante il programma, non riuscendo a trovarli mai. Carmela, una giovane suggeritrice da anni in Rai si è spenta purtroppo a causa del. Alla fineha deciso di dedicare un momento a questa ragazza che per anni è stata dall’altra parte della telecamera a dargli dei suggerimenti. Durante ladi ...

