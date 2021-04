Sorrento | il diktat di mister La Scala | “Risalire con le nostre forze”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un approccio non dei migliori quello delnella sfida infrasettimanale di Bitonto. Lo conferma, analizzando la partita, il tecnico dei costieri, Pino La: “Mercoledì non abbiamo approcciato bene alla gara, per questo sono molto deluso. Nonostante il poco tempo a disposizione avevamo preparato al meglio la sfida di Bitonto. E’ inaccettabile prendere gol dopo appena cinque minuti”. IL BITONTO: “Sapevamo della loro forza. Di fatto si sono dimostrati un’ottima squadra anche se noi, dopo aver subito l’1-0, potevamo avere una reazione diversa. Il gol ci ha tagliato le gambe. Bitonto squadra costruita per vincere ma non gli abbiamo reso vita difficile”. I RISULTATI: “L’unica cosa positiva del turno infrasettimanale sono stati i risultati maturati sugli altri campi che lasciano la classifica ...