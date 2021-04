Riaperture | Speranza | “Road map e prudenza per 2 mesi”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire unamap per l’allentamento delle misure sempre approvate all’unanimità dal Consiglio dei ministri”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, aprendo un capitolo dedicato alle possibiliin Italia durante l’informativa urgente alla Camera sulla campagna vaccinale contro Covid-19. “Non ci possono essere dubbi o esitazioni, solo vaccinando decine di milioni di italiani riconquisteremo le nostre libertà e sarà possibile una duratura ripresa economica. Nel frattempo, soprattutto nei prossimi 2, dobbiamo muoverci con senso di responsabilità. La, un accorto gradualismo nelleè il più forte investimento che possiamo realizzare per un’estate di ...

"In questo periodo di transizione, soprattutto nei prossimi due mesi, dobbiamo muoverci con senso di responsabilità - dice- La prudenza, un accorto gradualismo nelleè il più ...BOZZA LINEE GUIDA REGIONI Le Regioni spingono per le, mentre il Ministro della Salute Robertotiene ancora il piede sul freno: mentre i territori hanno inviato la bozza delle linee guida di graduale riapertura del Paese, alla Camera ...' Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire una road map per l'allentamento delle misure ...Arrivano le proposte delle Regioni. Il Governo pensa ad un nuovo decreto e alla ripartenza dei locali con spazi all'aperto ...