LIVE Roma-Ajax 0-0 | Europa League in DIRETTA | Diawara salva sul tiro a botta sicura di Klaassen Capitolini in difficoltà

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Cristante riesce a svettare allontanando. Intanto c’è un cambio, per motivi fisici nell’: esce Klaiber, entra al suo posto Schuurs. 22? Mancini chiude in angolo sul tentativo di cross di. 20? Altro errore di costruzione della: l’riconquista la palla, Klaiber va sul fondo mettendo in mezzo un tracciante basso su cui tadic impatta…Pau Lopez si abbassa e blocca. 19? Dzeko si conquista un preziosissimo fallo sul settore sinistro dell’attacco giallorosso. 15? Lacerca di scuotersi dopo il rischio corso. Pellegrini ci prova dalla distanza: nessun problema per Stekelenburg. 13? OCCASIONISSIMA PER! Palla persa sanguinosa da parte della, con Pau Lopez, che ...