Li-Meng | Fuori dal coro e i “documenti esclusivi” sul virus

(Di giovedì 15 aprile 2021) Mario Giordano e la sua trasmissione non cessano di stupire. Ci avete segnalato un brevissimo servizio andato in onda adalnella puntata del 6 aprile 2021, servizio dove vediamo un volto che conosciamo da quasi un anno, e dove vengono fatte “esclusive rivelazioni” sul. Il servizio s’intitola:, le bugie della Cina Dura 3 minuti e 18 secondi, ed è stato ripreso dai soliti simpaticissimi social media manager della Lega con quelle grafiche che parlano alle pance, tipo quella che vedete qua sopra. Nel video, come vi dicevo, prima si fa sentire la voce di una nostra vecchia conoscenza, Li-Yan, la virologa cinese già sbufalata da noi e tanti altri, CNN inclusa, nel 2020. Come sempre preciso che io non sono uno scienziato, solo un blogger, Mario Giordano e la sua redazione però ...

Ma l'inchiesta di Fuori dal coro non si è fermata qua. Li-Meng Yan, virologa cinese che aveva denunciato per prima le bugie di Pechino affermando che il virus veniva da un laboratorio, ha inviato...