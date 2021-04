Letta | difendo Speranza | tiene duro su aperture sconsiderate

(Di giovedì 15 aprile 2021) ", ha fatto un ottimo lavoro, sta tenendorispetto a una richiesta di, noi siamo per lema in sicurezza". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Letta difendo

Tiscali.it

Speranza, ha fatto un ottimo lavoro, sta tenendo duro rispetto a una richiesta di aperture ... Lo ha detto il segretario del Pd Enricointervistato a Piazza Pulita su La7. E' "sbagliato l'...non l'avevamo previsto, ma il punto è: è come se tutti questi politici ci avessero detto che ... ma è una pratica che ioe difenderò sempre, e che nasce da carenze dello Stato stesso. ...La questione dello status di Taiwan sta diventando rapidamente l’elemento più infuocato nella rivalità tra Cina e Stati Uniti in questi primi mesi dell’amministrazione Biden. Stampa e commentatori ame ...Una gravissima esplosione avvenuta nella giornata di domenica ha causato danni molto estesi all’impianto nucleare civile iraniano situato nella località di Natanz. Anche se non ci sono rivendicazioni ...