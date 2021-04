Fedez | l' incredibile ospite - vip per Leone | ' È venuto per conoscerti dal vivo' Ma il bimbo resta deluso

Advertising

infoitcultura : Fedez, incidente choc durante le prove. Operaio cade dal soffitto: «Chiamate un medico». Poi accade l'incredibile - SamaraSamWorld : RT @Moon13_me: Il “Comunista #Fedez” sciacallo di professione ha postato una storia su #instagram contro l’ex governatore #Formigoni. Il si… - Moon13_me : Il “Comunista #Fedez” sciacallo di professione ha postato una storia su #instagram contro l’ex governatore… - missfashdesigne : @MirtillaMalco12 @Fedez incredibile - infoiteconomia : Fedez, il regalo incredibile per Leone. Fan senza parole: «Non si è mai visto, è stupendo». Chiara Ferragni scoppia… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez incredibile

l'ospite - vip per Leone: ' È venuto per conoscerti dal vivo... '. La reazione del bimbo ... I suoi preferiti sono Batman e Spiderman e papàha organizzato per lui un incontro con un ...All'improvviso, però, accade l'. Un uomo precipita dal soffitto e si schianta a terra.è terrorizzato e cerca di dare una mano. Mentre gli altri operai chiedono aiuto: "Chiamate un ...Fedez, l'incredibile ospite-vip per Leone: «È venuto per conoscerti dal vivo...». La reazione del bimbo spiazza tutti. Pochi minuti fa, il marito di Chiara ...Nato artisticamente su Youtube, oggi Frank Matano è uno dei comici più in voga in Italia: nella foto potete vederlo quando era solo un bimbo ...