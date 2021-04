Enrico Ruggeri contro Alessandro Gassmann: “Grande attore, ma metodi da Germania dell’Est” (Di giovedì 15 aprile 2021) Alessandro Gassmann ha annunciato in un tweet di aver chiamato la polizia perché un suo vicino era intento a festeggiare insieme a decine di persone. Nello specifico, l’attore avrebbe cinguettato: “Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?… Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare…“. Ecco, lui ha deciso di chiamare la polizia. Il post ha scatenato una pioggia di commenti, alcuni a suo sostegno, altri invece apertamente contro l’attore. A non aver condiviso questo suo gesto, pare sia stato anche Enrico Ruggieri, che con toni sarcastici avrebbe commentato: “Grande attore e regista… ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 aprile 2021)ha annunciato in un tweet di aver chiamato la polizia perché un suo vicino era intento a festeggiare insieme a decine di persone. Nello specifico, l’avrebbe cinguettato: “Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?… Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare…“. Ecco, lui ha deciso di chiamare la polizia. Il post ha scatenato una pioggia di commenti, alcuni a suo sostegno, altri invece apertamentel’. A non aver condiviso questo suo gesto, pare sia stato ancheRuggieri, che con toni sarcastici avrebbe commentato: “e regista… ...

Advertising

Italia_Notizie : Alessandro Gassmann e il post da “spia” sui vicini, Enrico Ruggeri: “Da Germania Est”. Lui replica: “Mi dispiace, s… - infoitcultura : Alessandro Gassman 'delatore', assembramenti in casa del vicino. Enrico Ruggeri: 'Nostalgia della Stasi' - infoitcultura : Enrico Ruggeri contro Alessandro Gassmann Delatore come nella Germania dellEst - Nolockdown3 : RT @SecolodItalia1: Enrico Ruggeri attacca Alessandro Gassmann: «Nostalgico della Germania Est». Ed è scontro - PaoloBersani : @ilmessaggeroit @tg2rai @rainews @nonelarena @tgla7 Rispettare e far rispettare le regole salvavita anti-#covid è d… -