Enrico Papi vittima di bullismo e costretto a lasciare la tv: le parole del conduttore di Name That Tune

Il celebre Enrico Papi è tornato sulla cresta dell'onda televisiva, dopo anni di allontanamento che lo stesso conduttore ha definito forzato. Come ha raccontato più volte, Papi sarebbe stato vittima di bullismo televisivo, tanto da volersi allontana per un po' dall'ambiente ormai divenuto tossico. Ora, è impegnato invece con un nuovo programma dal titolo Name That Tune.

Enrico Papi denuncia il bullismo in tv

Per chi è cresciuto con la televisione degli anni '90 e primi 2000, il nome di Enrico Papi era tanto famoso quanto iconico. Il conduttore è diventato un esempio di "cult" grazie a programmi come Sarabanda e ...

