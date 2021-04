Due infermiere cristiane rischiano la vita per un’accusa vergognosa (Di giovedì 15 aprile 2021) Il fatto è a dir poco tragico e testimonia il grave rischio che corrono ogni giorno i cristiani nel mondo, vittima ancora oggi di persecuzioni, spesso nate da falsità. A Faisalabad, città del Punjab pakistano, due infermiere cristiane sono accusate di aver compiuto vilipendio al Corano, e ora in base al codice penale pakistano 295 B L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 15 aprile 2021) Il fatto è a dir poco tragico e testimonia il grave rischio che corrono ogni giorno i cristiani nel mondo, vittima ancora oggi di persecuzioni, spesso nate da falsità. A Faisalabad, città del Punjab pakistano, duesono accusate di aver compiuto vilipendio al Corano, e ora in base al codice penale pakistano 295 B L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Due infermiere Bologna, bimba di 4 anni morta per occlusione intestinale, la mamma: 'É morta tra le mie braccia' Dicevo alle infermiere che stava male, che la pompa per l'idratazione non funzionava. Mi hanno ... "Il radiologo le ha fatto due lastre, una il 19 e l'altra il 20. Non voleva neppure farla, litigava con ...

Ronzulli (FI): "Abilitare volontari cri a somministrare vaccini" ...e presentato un emendamento al decreto Sostegni per abilitare alla somministrazione del vaccino anche le loro 2700 infermiere volontarie che, oltretutto, sono formate attraverso un corso di due anni, ...

Due infermiere cristiane rischiano la vita per un’accusa vergognosa Il fatto testimonia il grave rischio che corrono ogni giorno i cristiani nel mondo, vittime di persecuzioni, spesso nate da falsità.

Non aveva eseguito prescrizione medico, annullata sanzione per infermiera Ancora una volta il Nursind è stato al fianco degli infermieri appoggiando la causa di una propria iscritta la quale era stata ingiustamente accusata da un medico durante lo svolgimento della propria ...

