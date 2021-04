Disservizio DAZN, arriva una mail agli abbonati: «Offriamo un mese gratis» (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo i disservizi riscontrati domenica scorsa, DAZN ha inviato una mail a tutti gli abbonati offrendo un mese di visione gratis DAZN si scusa nuovamente con gli abbonati, dopo il Disservizio di domenica scorsa che non ha permesso la visione di Inter-Cagliari e Verona-Lazio, e attraverso una mail va sapere che ci sarà un mese gratuito per i fruitori del servizio. «Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo i disservizi riscontrati domenica scorsa,ha inviato unaa tutti glioffrendo undi visionesi scusa nuovamente con gli, dopo ildi domenica scorsa che non ha permesso la visione di Inter-Cari e Verona-Lazio, e attraverso unava sapere che ci sarà ungratuito per i fruitori del servizio. «Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaformadomenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti undi accesso asenza ulteriori costi ...

