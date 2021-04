Dayane Mello, clamorosa indiscrezione: è tornata con il suo ex fidanzato? (Di giovedì 15 aprile 2021) clamorosa indiscrezione su Dayane Mello: l’ex finalista del GF VIP sarebbe tornata con il suo ex fidanzato Dayane Mello è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è arrivata in finale, classificandosi al quarto posto. Per molti però è stata la vincitrice morale del reality show di Canale 5. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021)su: l’ex finalista del GF VIP sarebbecon il suo exè stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è arrivata in finale, classificandosi al quarto posto. Per molti però è stata la vincitrice morale del reality show di Canale 5. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Dayane Mello e Mario Balotelli di nuovo insieme dopo la battutaccia al GF Vip: 'Intenzioni serie' 

Dayane Mello e Mario Balotelli di nuovo insieme. È questo il gossip bomba che impazza in queste ore, con l'ex finalista del Grande Fratello Vip che sarebbe tornata tra le braccia dell'ex, che da ...

Salotto Salemi, chiacchiere e make - up nel programma condotto da Giulia Salemi: 'Noi donne potremmo conquistare il mondo'. Le ospiti d'eccezione del programma saranno, infatti, alcune delle protagoniste più influenti del mondo dello spettacolo e dei social: da Paola Di Benedetto a Veronica Ferraro, da Dayane Mello a Gaia ...

Salotto Salemi, chiacchiere e make-up nel programma condotto da Giulia Salemi: "Noi donne potremmo conquistare il mondo". Giulia Salemi debutta come conduttrice con Salotto Salemi, sei puntate in streaming ogni venerdì su Mediaset Play. In Salotto Salemi ci saranno confessioni tra amiche e condivisioni di ...

Alfonso Signorini conferma il GF Vip 6 e svela: “Vorrei lei come concorrente” Alfonso Signorini è stato confermato al timone della sesta edizione del Grande Fratello Vip: ecco chi vorrebbe come concorrente. Alfonso Signorini, per ben due edizioni consecutive, è al timone del GF ...

