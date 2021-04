Covid | Vaia | “Chi è vaccinato può e deve viaggiare”

Leggi su dire

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Se è utile la quarantena per chi viaggia? Dipende da quale. Se parliamo dello scorso anno sì, ora se pensiamo a persone vaccinate e tamponate la quarantena è quasi stupida. Serve un atteggiamento premiale: in un’ottica di costo-benefici, chi è vaccinato può e deve muoversi. Per adesso tutto è ancora accompagnato dall’indagine diagnostica antigenica o molecolare, ma è evidente che il nostro percorso sia questo, che ci auguriamo sia nel più breve tempo possibile. Dobbiamo potenziare la vaccinazione. Il tema è la quantità di vaccini“. Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, partecipando all’incontro ‘La ripresa del trasporto aereo in sicurezza. Un anno di collaborazione tra Aeroporti di Roma e Inmi Lazzaro Spallanzani‘, insieme a Ivan Bassato, direttore operativo AdR, e Alessio Quaranta, direttore generale Enac.