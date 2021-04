Corea del Nord: ambasciatore russo nega la presenza di una carestia (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ambasciatore russo in Corea del Nord Alexander Matsegora ha dichiarato che nonostante nel paese si respiri e si viva una vita difficile, non è possibile considerare la presenza di una carestia. L’intervento è stato ripreso dall’agenzia di stampa Tass e si ricollega al momento complesso che sta attraversando la Corea del Nord. Il leader NordCoreano Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) L’indelAlexander Matsegora ha dichiarato che nonostante nel paese si respiri e si viva una vita difficile, non è possibile considerare ladi una. L’intervento è stato ripreso dall’agenzia di stampa Tass e si ricollega al momento complesso che sta attraversando ladel. Il leaderno

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Giappone ha deciso di scaricare nell'oceano oltre 1,25 milioni di tonnellate di acque reflue dalla centrale nucl… - SkyTG24 : L'acqua contaminata di Fukushima sarà rilasciata in mare, proteste contro Giappone a Seul - SirDistruggere : Quelli qui su Tw che gioiscono della chiusura di Trash Italiano sono i classici difensori del pluralismo, quando vi… - Sargans2 : RT @queequeg1901: POV: Sei in Corea del Nord non c'è nessun coprifuoco #Bastacoprifuoco - TWJackFoley : @MattiaGiovi @mart16na @SalpadrinoT Per fare un esempio, 3 anni fa dei conduttori di Telemundo in Messico son stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del 5G nel mondo: Opensignal ci mostra lo stato delle cose e l'arretratezza dell'Italia Vi basti pensare che la Corea del Sud, al vertice di questa classifica, offre valori di download medi quasi 4 volte superiori. Nonostante ciò, non tutto il quadro è desolante, visto che la qualità ...

Rilascio acque radioattive di Fukushima: allarmismo o reale pericolo? Facciamo chiarezza Di diverso parere i Paesi vicini al Giappone, come la Cina e la Corea del Sud, oltre ai pescatori locali e molte associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace. Si tratta di allarmismo ingiustificato ...

Corea del Nord: ambasciatore russo nega la presenza di una carestia L'ambasciatore russo in Corea del Nord ha negato che nel paese asiatico nonostante la crisi economica non si soffra di carestie.

Fukushima, Cina e Corea contro il Giappone. "Avvelenerà il Pacifico" Pechino convoca l'ambasciatore. Tokyo vuole scaricare le acque radioattive della centrale nell'oceano, dieci anni dopo l'incidente ...

Vi basti pensare che laSud, al vertice di questa classifica, offre valori di download medi quasi 4 volte superiori. Nonostante ciò, non tutto il quadro è desolante, visto che la qualità ...Di diverso parere i Paesi vicini al Giappone, come la Cina e laSud, oltre ai pescatori locali e molte associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace. Si tratta di allarmismo ingiustificato ...L'ambasciatore russo in Corea del Nord ha negato che nel paese asiatico nonostante la crisi economica non si soffra di carestie.Pechino convoca l'ambasciatore. Tokyo vuole scaricare le acque radioattive della centrale nell'oceano, dieci anni dopo l'incidente ...