Caso Tokyo | Wall Strett e i timori per l’ondata di Covid frenano i listini | Nikkei chiude a +0 | 07%

Ultime Notizie dalla rete : Caso Tokyo Olimpiadi di Tokyo, dal Giappone nuovi dubbi: "I Giochi si possono ancora cancellare" ...governative giapponesi mettono nuovamente in discussione la disputa dei Giochi Olimpici di Tokyo . ... "Non dico che i Giochi non si debbano disputare - ha spiegato Kono - ma penso che in ogni caso non ...

Borsa Italiana Oggi 15 aprile 2021: apertura in rialzo, titoli oil sul fondo Mentre la borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di giovedì con il Nikkei in rialzo di un frazionale 0,... Sia nel primo caso che nel secondo, il prezzo è da intendersi cum dividendo.

Tokyo, n.2 partito Governo: "Annullare i Giochi è un’opzione" (ANSA-AFP) – TOKYO, 15 APR – Il numero due nel principale partito al Governo in Giappone ha stimato che le Olimpiadi di Tokyo potrebbero anche essere annullate, poiché l’arcipelago giapponese sta attu ...

Olimpiadi Tokyo, torna lo spettro della cancellazione. Nikai: “Dovremo farlo se l’epidemia sarà senza controllo” Si parla di numeri che non si riscontravano da fine gennaio e non è un caso che alcuni eventi per la qualificazione alle Olimpiadi previsti a Tokyo siano stati cancellati. Mutamenti nel programma ...

