Ascolti Tv 14 aprile 2021, flop di Can Yaman in prima serata

Prosegue l'appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti tv della giornata di mercoledì 14 aprile 2021. A sfidarsi in Prime Time sono stati Il Commissario Montalbano e DayDreamer, ma i numeri hanno premiato grossomodo la fiction con protagonista Luca Zingaretti. Oltre al flop di Can Yaman, altre due trasmissioni non hanno raggiunto dei buoni risultati. Il Commissario Montalbano 'Re' degli Ascolti Tv del 14 aprile In prima serata Can Yaman ha tenuto compagnia il pubblico di Canale 5 con un'altra puntata di Daydreamer. Tuttavia, la serie si è rivelata un flop dato che non è andata oltre i 2.274.000 di telespettatori con il 10% di share. Molto meglio, invece, Rai 1 con Il Commissario Montalbano

tuttotv_info : ?????? #AscoltiTV - Ancora MALE #GameOfGames di #SimonaVentura su #Rai2 che si ferma al 3,9% di share. #NameThatTune d… - Enzo97736396 : Sarà che siamo ad aprile e gli ascolti, come sempre, da questo mese in poi calano un po', ma vedere #Montalbano che… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? Bene #Montalbano, #ChiLHaVisto e #MaurizioCostanzoShow ?? Solo il 10% per #Daydreamer ??Ancora… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Mercoledì 14 aprile 2021. Sciarelli meglio di Daydreamer, molto male Ventura (3,9%) tallonata da Papi … - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 14 aprile 2021 -

