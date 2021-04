Aquaman 2: Pilou Asbaek nel cast del sequel con Jason Momoa (Di giovedì 15 aprile 2021) L'attore Pilou Asbaek sembra sia entrato a far parte del cast di Aquaman 2, il sequel del film con star Jason Momoa. Aquaman 2 avrà nel proprio cast anche Pilou Asbaek, ex interprete di Euron Greyjoy nella serie Il Trono di Spade. L'attore starebbe concludendo le trattative con la Warner e sarebbe pronto ad affiancare Jason Momoa nel sequel le cui riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese. James Wan sarà alla regia di Aquaman 2 e il filmmaker si occuperà anche della produzione insieme a Peter Safran. La sceneggiatura sarà firmata da David Leslie Johnson-McGoldrick. Attualmente Warner Bros e DC Entertainment non hanno svelato i ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) L'attoresembra sia entrato a far parte deldi2, ildel film con star2 avrà nel proprioanche, ex interprete di Euron Greyjoy nella serie Il Trono di Spade. L'attore starebbe concludendo le trattative con la Warner e sarebbe pronto ad affiancarenelle cui riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese. James Wan sarà alla regia di2 e il filmmaker si occuperà anche della produzione insieme a Peter Safran. La sceneggiatura sarà firmata da David Leslie Johnson-McGoldrick. Attualmente Warner Bros e DC Entertainment non hanno svelato i ...

Advertising

Il_Nerdastro : Stando alle solite voci di corridoio, pare che Pilou Asbaek (Euron Greyjoy in GOT) sia in trattative per unirsi a J… -

Ultime Notizie dalla rete : Aquaman Pilou Aquaman 2: Pilou Asbaek nel cast del sequel con Jason Momoa Attualmente Warner Bros e DC Entertainment non hanno svelato i dettagli relativi al personaggio che sarebbe stato affidato a Pilou Asbaek . Il primo film di Aquaman, con star Jason Momoa , ha ...

Aquaman 2: Pilou Asbaek nel cast del sequel con Jason Momoa Attualmente Warner Bros e DC Entertainment non hanno svelato i dettagli relativi al personaggio che sarebbe stato affidato a Pilou Asbaek . Il primo film di Aquaman, con star Jason Momoa , ha ...

Aquaman 2, l'attore di Game of Thrones Pilou Asbæek in trattative per il film DC Un altro attore di Game of Thrones potrebbe unirsi al cast di Aquaman 2: Pilou Asbæek a.k.a. Euron Greyjoy sarebbe in trattative per il film DC.

Pilou Asbaek in Aquaman 2 accanto a Jason Momoa James Wan hanno trovato il co-protagonista di Aquaman 2, che si affiancherà al già confermato Jason Momoa: Pilou Asbaek ...

Attualmente Warner Bros e DC Entertainment non hanno svelato i dettagli relativi al personaggio che sarebbe stato affidato aAsbaek . Il primo film di, con star Jason Momoa , ha ...Attualmente Warner Bros e DC Entertainment non hanno svelato i dettagli relativi al personaggio che sarebbe stato affidato aAsbaek . Il primo film di, con star Jason Momoa , ha ...Un altro attore di Game of Thrones potrebbe unirsi al cast di Aquaman 2: Pilou Asbæek a.k.a. Euron Greyjoy sarebbe in trattative per il film DC.James Wan hanno trovato il co-protagonista di Aquaman 2, che si affiancherà al già confermato Jason Momoa: Pilou Asbaek ...