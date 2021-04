Antonio Ricci, niente scuse per la gag cinese: la dura posizione di Striscia (Di giovedì 15 aprile 2021) Nessuna scusa da parte di Antonio Ricci: "Noi scorretti politicamente" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 15 aprile 2021) Nessuna scusa da parte di: "Noi scorretti politicamente" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

IlContiAndrea : #AchilleLauro 'Fondamentale che ci siano delle leggi, perché se una persona esce di casa e offende qualcuno o incit… - IlContiAndrea : Ho intervistato per @FQMagazineit #AchilleLauro partendo da suo nuovo disco #Lauro e arrivando alla religione (e no… - BITCHYFit : Antonio Ricci di Striscia la Notizia non chiede scusa per la polemica sui cinesi - IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: Achille Lauro: “Cito sempre Dio perché sono profondamente credente. Le critiche da Antonio Ricci? Si informi” https://t.c… - infoitcultura : Achille Lauro dichiara guerra ad Antonio Ricci: 'Perché mi fa ridere, si informi'. Lo scontro sfugge di mano -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Ricci Antonio Ricci, niente scuse per la gag cinese: la dura posizione di Striscia Nessuna scusa da parte di Antonio Ricci:

'Striscia la notizia', niente scuse per la gag sui cinesi: 'Facciamo satira' 'Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori - fanno sapere dal tg satirico di Antonio Ricci - . Striscia non chiede scusa perché è, e resterà, ...

Antonio Ricci, niente scuse per la gag cinese: la dura posizione di Striscia Michelle Hunziker e Gerry Scotti chiedono scusa, Antonio Ricci manco per idea. Nelle scorse ore si è sollevato un polverone attorno a Striscia la Notizia, che è stata accusata da due noti profili amer ...

Camorra Ponticelli: “Senza l’Alleanza di Secondigliano, la mia famiglia avrebbe fatto la fame” La guerra di camorra esplosa a Ponticelli lo scorso ottobre e che, da allora, seguita a tenere banco, malgrado sporadiche battute d’arresto, sarebbe frutto di una precisa ed attentamente pianificata a ...

Nessuna scusa da parte di'Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori - fanno sapere dal tg satirico di- . Striscia non chiede scusa perché è, e resterà, ...Michelle Hunziker e Gerry Scotti chiedono scusa, Antonio Ricci manco per idea. Nelle scorse ore si è sollevato un polverone attorno a Striscia la Notizia, che è stata accusata da due noti profili amer ...La guerra di camorra esplosa a Ponticelli lo scorso ottobre e che, da allora, seguita a tenere banco, malgrado sporadiche battute d’arresto, sarebbe frutto di una precisa ed attentamente pianificata a ...