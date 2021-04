Vincenzo Nibali: frattura al polso e addio Giro d’Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) La prossima e imminente edizione del Giro d’Italia non vedrà la partecipazione di uno dei grandi protagonisti del ciclismo. Stamane, durante una seduta di allenamento Vincenzo Nibali si è procurato a causa di una caduta la frattura del radio destro per la quale sarà operato giovedì e che lo costringerà a saltare la corsa rosa. Vincenzo Nibali: salterà il Giro d’Italia? Sarà difficile vedere ‘Lo Squalo’ ai nastri di partenza della celebre corsa a tappe, il cui inizio è previsto per l’8 maggio. Il corridore della Tek Segafredo era appena rientrato dal lungo ritiro in altura sul Teide e si stava allenando a Lugano, la città in cui risiede, per prepararsi dei due eventi più imminenti: il Tour of the Alps e la Liegi-Baston ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) La prossima e imminente edizione delnon vedrà la partecipazione di uno dei grandi protagonisti del ciclismo. Stamane, durante una seduta di allenamentosi è procurato a causa di una caduta ladel radio destro per la quale sarà operato giovedì e che lo costringerà a saltare la corsa rosa.: salterà il? Sarà difficile vedere ‘Lo Squalo’ ai nastri di partenza della celebre corsa a tappe, il cui inizio è previsto per l’8 maggio. Il corridore della Tek Segafredo era appena rientrato dal lungo ritiro in altura sul Teide e si stava allenando a Lugano, la città in cui risiede, per prepararsi dei due eventi più imminenti: il Tour of the Alps e la Liegi-Baston ...

