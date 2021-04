Toghe rosse, Pd e M5S terrorizzati dalla Commissione d’inchiesta sul “caso Palamara” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chi ha paura della Commissione d’inchiesta sull’uso politico della giustizia? Nessuno, in teoria. Soprattutto alla luce del Sistema descritto da Luca Palamara, l’ex-potentissimo capo dell’Anm poi espulso dall’ordine giudiziario. Nel libro che ha scritto con Alessandro Sallusti, emerge un intreccio tra politica, Procure e mezzi d’informazione che rasenta l’eversione. Più che un diritto, sarebbe un dovere per il Parlamento accertarne presupposti, confini e finalità. Ma Pd e M5S opinano diversamente. È il motivo per cui tentano di mandare la palla in tribuna impedendo al centrodestra, cui si sono aggiunti Azione e Italia Viva, di ottenere la calendarizzazione della relativa proposta di legge. FdI, Lega, FI, Iv e Azione: «Va istituita» Ma a sollecitare l’istituzione di una Commissione parlamentare che faccia luce sui ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chi ha paura dellasull’uso politico della giustizia? Nessuno, in teoria. Soprattutto alla luce del Sistema descritto da Luca, l’ex-potentissimo capo dell’Anm poi espulso dall’ordine giudiziario. Nel libro che ha scritto con Alessandro Sallusti, emerge un intreccio tra politica, Procure e mezzi d’informazione che rasenta l’eversione. Più che un diritto, sarebbe un dovere per il Parlamento accertarne presupposti, confini e finalità. Ma Pd e M5S opinano diversamente. È il motivo per cui tentano di mandare la palla in tribuna impedendo al centrodestra, cui si sono aggiunti Azione e Italia Viva, di ottenere la calendarizzazione della relativa proposta di legge. FdI, Lega, FI, Iv e Azione: «Va istituita» Ma a sollecitare l’istituzione di unaparlamentare che faccia luce sui ...

