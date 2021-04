Speranza fa le barricate per salvare la poltrona ma gli stanno preparando le valigie. Il retroscena (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sua poltrona traballa, pare sia diventato un peso eccessivo anche per Draghi, ma Roberto Speranza resiste a chi lo vorrebbe fuori dal governo per manifesta incapacità e danni multipli. Ostenta tranquillità, sulle questioni spinose fa scaricabarile da Vespa a Porta a Porta e si rifugia in corner: «È una battaglia politica e non mi scandalizzo», risponde agli attacchi. «Passo indietro? Assolutamente no». Fonti di Palazzo Chigi -come da rituale di fronte alle voci di dimissioni- smentiscono, dicendo che ogni ipotesi di incarico internazionale – come ieri ventilava il retroscena del Messaggero- Draghi non glieli avrebbe mai proposti. Chi vuole buttare giù Speranza e chi lo difende C’è chi fa muro a protezione del ministro della Salute, si legge in un retroscena del Corriere della Sera. Il Pd con ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) La suatraballa, pare sia diventato un peso eccessivo anche per Draghi, ma Robertoresiste a chi lo vorrebbe fuori dal governo per manifesta incapacità e danni multipli. Ostenta tranquillità, sulle questioni spinose fa scaricabarile da Vespa a Porta a Porta e si rifugia in corner: «È una battaglia politica e non mi scandalizzo», risponde agli attacchi. «Passo indietro? Assolutamente no». Fonti di Palazzo Chigi -come da rituale di fronte alle voci di dimissioni- smentiscono, dicendo che ogni ipotesi di incarico internazionale – come ieri ventilava ildel Messaggero- Draghi non glieli avrebbe mai proposti. Chi vuole buttare giùe chi lo difende C’è chi fa muro a protezione del ministro della Salute, si legge in undel Corriere della Sera. Il Pd con ...

