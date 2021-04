Sono una donna, ma allo sbarco in Normandia non mi presenterò con i fiori (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “La mia vita è costellata da incontri con uomini e donne in divisa militare italiana, nel nostro Paese e nel mondo. Ricordo le mie ricerche nelle zone remote dell’Albania nel 1991/92 subito dopo la caduta del regime, con l’Operazione Pellicano che distribuiva aiuti alimentari a una popolazione allo stremo permettendole di uscire dall’emergenza. L’aiuto al Paese delle Aquile che è continuato anche durante la crisi del 1997 con la nostra partecipazione alla Operazione Alba che mi protesse durante l’osservazione elettorale”. A scrivere questo post è la ex vice ministra degli Esteri, Emanuela del Re, che aderisce con queste parole all’onda che invade i social in questi giorni di uomini e donne in uniforme che hanno deciso di rispondere alla “paura delle divise” di cui ha parlato la scrittrice Murgia, pubblicando foto del proprio operato in divisa. È una donna quindi, non un uomo. Qualcuno dirà ‘poco emancipata’. Varrebbe la pena ricordare, Costituzione italiana alla mano, che le uniformi assolvono al dovere della Difesa nazionale, non alla proclamazione di guerre imperialiste, e la Costituzione non è una pezza di stoffa che possiamo metterci addosso solo quando ci fa comodo. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “La mia vita è costellata da incontri con uomini e donne in divisa militare italiana, nel nostro Paese e nel mondo. Ricordo le mie ricerche nelle zone remote dell’Albania nel 1991/92 subito dopo la caduta del regime, con l’Operazione Pellicano che distribuiva aiuti alimentari a una popolazione allo stremo permettendole di uscire dall’emergenza. L’aiuto al Paese delle Aquile che è continuato anche durante la crisi del 1997 con la nostra partecipazione alla Operazione Alba che mi protesse durante l’osservazione elettorale”. A scrivere questo post è la ex vice ministra degli Esteri, Emanuela del Re, che aderisce con queste parole all’onda che invade i social in questi giorni di uomini e donne in uniforme che hanno deciso di rispondere alla “paura delle divise” di cui ha parlato la scrittrice Murgia, pubblicando foto del proprio operato in divisa. È una donna quindi, non un uomo. Qualcuno dirà ‘poco emancipata’. Varrebbe la pena ricordare, Costituzione italiana alla mano, che le uniformi assolvono al dovere della Difesa nazionale, non alla proclamazione di guerre imperialiste, e la Costituzione non è una pezza di stoffa che possiamo metterci addosso solo quando ci fa comodo.

Advertising

LegaSalvini : BAR, RISTORANTI E PALESTRE PER ZINGARETTI SONO DEI 'LAVORETTI'??? UNA VERGOGNA! È questo il rispetto del PD per il… - CarloCalenda : Non credo che ti sia chiara la gravità della situazione. La letalità del parassita è il 90%. Roma centro 58.000 pin… - CarloCalenda : I pini sono il simbolo di Roma e rischiano di sparire. Da 2 anni c'è un parassita che li minaccia e nessuno fa nien… - Fabio05699759 : @matteosalvinimi E chi non fa una mazza come lui lavora?? Sono 4 mesi che non portiamo a casa una lira e non per co… - Labur1967 : RT @Casellabooksweb: Il vitalizio ripristinato a Formigoni con tanto di arretrati. 7000 euro al mese a un bi-condannato per corruzione nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono una Tirolo Austriaco: un'estate per ricominciare a vivere a tutta natura ... escursioni in armonia con il meteo La guida climatica Kaunertal è una delle misure di ... ma soprattutto il meteo e le stagioni, che sono variabili da considerare attentamente nella scelta di un tour. ...

Psg, Neymar si toglie dal mercato: "Il mio rinnovo non è in discussione" Non sono mai stato così felice". Se un anno fa e soprattutto due estati fa il futuro di Neymar ... quando siamo arrivati in finale giocando una gran partita col Bayern Monaco , che era stata la squadra ...

Gli nft sono una grande bolla? Wired.it Max Mara annuncia un futuro radioso e audace con la vibrante collezione Estate 2021 Queste tonalità accese sono sinonimo dei codici del brand, dello stile e del potere femminile. Insomma, alle donne del ‘Rinascimento di Max Mara’ viene offerta una collezione intrisa di ...

Bettini invoca il supercomplotto contro Conte, così lo sfotte anche Renzi Povero Goffredo Bettini , invoca il supercomplotto dei poteri forti e delle multinazionali e forse anche dei buchi dell’ozono per spiegare ...

... escursioni in armonia con il meteo La guida climatica Kaunertal èdelle misure di ... ma soprattutto il meteo e le stagioni, chevariabili da considerare attentamente nella scelta di un tour. ...Nonmai stato così felice". Se un anno fa e soprattutto due estati fa il futuro di Neymar ... quando siamo arrivati in finale giocandogran partita col Bayern Monaco , che era stata la squadra ...Queste tonalità accese sono sinonimo dei codici del brand, dello stile e del potere femminile. Insomma, alle donne del ‘Rinascimento di Max Mara’ viene offerta una collezione intrisa di ...Povero Goffredo Bettini , invoca il supercomplotto dei poteri forti e delle multinazionali e forse anche dei buchi dell’ozono per spiegare ...