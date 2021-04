Si parla di riaperture | ma aumentano contagi 16 168 positivi e morti 469

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Proprio mentre si comincia are di imminentie allentamenti di misure anti - Covid, arriva una doccia fredda dai numeri del bollettino giornaliero del ministero della Salute. In ...

Ultime Notizie dalla rete : parla riaperture

- Proprio mentre si comincia a parlare di imminentie allentamenti di misure anti - Covid, arriva una doccia fredda dai numeri del bollettino giornaliero del ministero della Salute. In ...Il governo Draghidia maggio o giugno come una vittoria, che è quello che è stato fatto l'anno scorso, ma non è una vittoria. La vittoria è riaprire domani con protocolli chiari, ...Regioni a lavoro su protocolli di sicurezza e riaperture. Stamattina un tavolo di lavoro di alcune regioni per parlare di aperture ...Intervistato da Radio Punto Nuovo Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, ha parlato così di Rodrigo De Paul, giocatore ambito da diversi club tra cui anche Juventus e ...