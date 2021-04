Perché Can Yaman è sparito da Instagram: cancellato il suo profilo (Di giovedì 15 aprile 2021) News Brutte notizie per le fan dell’attore turco, letteralmente scomparso dai social network Pubblicato su 14 Aprile 2021 Can Yaman non è più su Instagram. Un fulmine a ciel sereno per i tanti follower del protagonista di Daydreamer-Le ali del sogno. Da mercoledì 14 aprile l’account dell’attore turco non compare più sulla piattaforma social. Il fidanzato di Diletta Leotta non è nuovo a gesti del genere: qualche mese fa ha chiuso il suo profilo Twitter per non riaprirlo più. Perché questa volta si è cancellato da Instagram? Al momento non c’è una spiegazione ufficiale ma è probabile che il 31enne abbia deciso di prendersi una pausa da Instagram in seguito alle numerose offese e critiche ricevute negli ultimi ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) News Brutte notizie per le fan dell’attore turco, letteralmente scomparso dai social network Pubblicato su 14 Aprile 2021 Cannon è più su. Un fulmine a ciel sereno per i tanti follower del protagonista di Daydreamer-Le ali del sogno. Da mercoledì 14 aprile l’account dell’attore turco non compare più sulla piattaforma social. Il fidanzato di Diletta Leotta non è nuovo a gesti del genere: qualche mese fa ha chiuso il suoTwitter per non riaprirlo più.questa volta si èda? Al momento non c’è una spiegazione ufficiale ma è probabile che il 31enne abbia deciso di prendersi una pausa dain seguito alle numerose offese e critiche ricevute negli ultimi ...

Rosa ha concluso ricordando che non tutte le persone "sono come Rosa"alcune ragazze possono ... La questione ha provocato unsocial molto rumoroso. Ad intervenire sul tema è stato anche ...limitarsi? Per rimanere in tema di cortometraggi, un tassello immancabile è di sicuro ... come recitava un famoso pezzo del compianto David Bowie , "webe Heroes, just for one day" . ...