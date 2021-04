Manchester Utd: accordo con Raphael Varane? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Manchester United inseguirà Raphael Varane quest’estate. I capi dell’Old Trafford sperano di ridurre il prezzo richiesto dal Real Madrid di 60 milioni di sterline per il loro obiettivo a lungo termine che potrebbe essere il partner perfetto per Harry Maguire Raphael Varane andrà al Manchester United? Il Manchester United sta valutando un accordo estivo per il difensore del Real Madrid Raphael Varane . Il nazionale francese è oggetto di un interesse di lunga data da parte dello United anche se potrebbe esserci concorrenza dal Paris Saint-Germain. Il 27enne Varane ha ancora un anno di contratto dopo questa estate ed è valutato 60 milioni di sterline da Madrid. Il partner perfetto per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) IlUnited inseguiràquest’estate. I capi dell’Old Trafford sperano di ridurre il prezzo richiesto dal Real Madrid di 60 milioni di sterline per il loro obiettivo a lungo termine che potrebbe essere il partner perfetto per Harry Maguireandrà alUnited? IlUnited sta valutando unestivo per il difensore del Real Madrid. Il nazionale francese è oggetto di un interesse di lunga data da parte dello United anche se potrebbe esserci concorrenza dal Paris Saint-Germain. Il 27enneha ancora un anno di contratto dopo questa estate ed è valutato 60 milioni di sterline da Madrid. Il partner perfetto per ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester Utd Leeds, rinnovo in arrivo per Bielsa Commenta per primo Dopo la vittoria contro il Manchester City, i dirigenti del Leeds Utd si sono definitivamente convinti a rinnovare il contratto di Bielsa . Secondo il quotidiano argentino La Nación , il Loco rinnoverà fino al 2023 .

Manchester United - Granada: dove vedere la diretta live e risultato La cronaca e tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] MANCHESTER UTD: Bailly E., Jones P., Martial A.. A disposizione: GRANADA: Lozano N., Milla L., Soro A.. A disposizione: Dove vedere la ...

Fa Cup, Manchester United eliminato: Chelsea e Leicester in semifinale Sky Sport Manchester Utd: accordo con Raphael Varane? Il Manchester United inseguirà Raphael Varane quest’estate. I capi dell’Old Trafford sperano di ridurre il prezzo richiesto dal Real Madrid di 60 milioni di sterline per il loro obiettivo a lungo ...

“A Old Trafford è tutto troppo rosso, i giocatori si confondono”. Solskjær inventa l’alibi daltonico Il tecnico del Manchester United ha detto che le maglie rosse si confondono con gli spalti e ha fatto coprire le tribune con degli striscioni ...

