Inter | turn over? No grazie | Conte si affida a 9 insostituibili

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’didice no alL’scesa in campo fino a questo momento, salvo infortuni/squalifiche ed assenza causa Coivd, è sempre la stessa. La squadra nerazzurra plasmata dapuò contare su uno zoccolo duro costituito da 9 giocatori che, salvo i problemi citati sopra, sono sicuri di partire titolari. “Di fatto, nell’solamente due ruoli sono stati realmente in bilico: quello di esterno sinistro e la mezzala di centrocampo in aggiunta a Barella e Brozovic. Non è un caso che i due giocatori che alla lunga sono diventati titolari siano lontani dagli altri: sotto i 1500 minuti Perisic, addirittura sotto i mille Eriksen”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

QUOTIDIANO.NET

L'prosegue la sua corsa scudetto. Dopo i risultati degli anticipi del sabato che hanno visto ... La Lupa, segnata dalover in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'......di Serie A 2020/2021 MILANO - Lunch match di questa trentesima giornata di Serie A sarà- ... in avanti possibileover con Sanchez favorito su Lautaro Martinez. Semplici avrà diverse assenze ...La squadra di Gattuso passa al Ferraris con un gol per tempo - a segno lo spagnolo e il nigeriano - e si mantiene in corsa per la Champions ...I nerazzurri superano il Cagliari 1-0. Juventus-Genoa 3-1, Sampdoria-Napoli 0-2, Verona-Lazio 0-1. Poi alle 18 Roma-Bologna 1-0. In serata Fiorentina-Atalanta 2-3. Lunedì Benevento-Sassuolo ...