IBL Banca, completata acquisizione di Banca Capasso e Banca di Sconto (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – IBL Banca, specializzata nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha comunicato di aver formalizzato il closing delle operazioni di acquisizione di Banca Capasso Antonio e di Banca di Sconto e Conti Correnti annunciate a novembre 2020, a seguito all’ottenimento dell’autorizzazione della BCE. “Tali acquisizioni rientrano nella strategia di sviluppo e diversificazione del business model del Gruppo IBL Banca che prevede da un lato la crescita nel comparto degli NPE tramite la controllata Banca Capasso e dall’altro la trasformazione in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – IBL, specializzata nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha comunicato di aver formalizzato il closing delle operazioni didiAntonio e didie Conti Correnti annunciate a novembre 2020, a seguito all’ottenimento dell’autorizzazione della BCE. “Tali acquisizioni rientrano nella strategia di sviluppo e diversificazione del business model del Gruppo IBLche prevede da un lato la crescita nel comparto degli NPE tramite la controllatae dall’altro la trasformazione in ...

