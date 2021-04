Fukushima, il Giappone ignora i diritti umani (Di mercoledì 14 aprile 2021) Greenpeace Giappone condanna con forza la decisione del governo guidato dal primo ministro Suga di disporre lo scarico nell’Oceano Pacifico di oltre 1,23 milioni di tonnellate di acqua reflua radioattiva stoccata in cisterne della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Questa decisione ignora completamente i diritti umani e gli interessi della gente di Fukushima e in generale del Giappone e della parte di Asia che si affaccia sul Pacifico. La Tokyo Electric Power Company (Tepco) può dunque avviare lo scarico di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Greenpeacecondanna con forza la decisione del governo guidato dal primo ministro Suga di disporre lo scarico nell’Oceano Pacifico di oltre 1,23 milioni di tonnellate di acqua reflua radioattiva stoccata in cisterne della centrale nucleare diDaiichi. Questa decisionecompletamente ie gli interessi della gente die in generale dele della parte di Asia che si affaccia sul Pacifico. La Tokyo Electric Power Company (Tepco) può dunque avviare lo scarico di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : INCIDENTE NUCLEARE DI FUKUSHIMA/ 'ACQUA CONTAMINATA IN MARE' La decisione del Giappone fa discutere - SkyTG24 : Fukushima, il Giappone butterà nell'oceano l'acqua contaminata - marcodimaio : Il #Giappone ha dichiarato che rilascerà nei prossimi anni in mare l'acqua contaminata dal disastro di #Fukushima n… - Luca_Scialo81 : Follia Giappone: butterà in mare acqua contaminata di Fukushima - blello2 : 'Il Giappone e gli Stati Uniti affermano che le acque nucleari della centrale di Fukushima soddisfano gli standard… -