Fonti | Franco propone a Cdm 40 mld di scostamento

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro dell'Economia Daniele, a quanto si apprende, ha proposto in Consiglio dei ministri un nuovodi bilancio da 40 miliardi. La discussione tra i ministri sarebbe ora in ...

Il ministro dell'Economia Daniele Franco, a quanto si apprende, ha proposto in Consiglio dei ministri un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi. La discussione tra i ministri sarebbe ora in corso, sia sulla cifra complessiva, sia sul decreto Sostegni bis per le imprese. Il nuovo scostamento di bilancio non è escluso, secondo fonti di governo che erano presenti alla riunione.