Chris Crocker vende il video di ‘Leave Britney Alone’: “Sarò una donna, i soldi mi servono per la transizione” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Negli Stati Uniti anche il general public sta iniziato a prestare attenzione all’NFT, che sono certificati di proprietà digitale. Non solo quadri, mobili e sculture, adesso infatti si può comprare la proprietà di opere digitali, dalle canzoni e i videoclip ai tweet, fino ai meme. Tra i tanti filmati in vendita c’era anche il famosissimo ‘Leave Britney Alone‘ di Chris Crocker. La clip è stata venduta a 40.000 $, che a Chris serviranno per intraprendere il percorso di transizione. “Leave Britney Alone è stato caricato su YouTube il 10 settembre 2007, in 24 ore aveva già raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni. Nel 2009 era il secondo video più discusso sulla piattaforma. È stato il primo video virale ad ottenere ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 aprile 2021) Negli Stati Uniti anche il general public sta iniziato a prestare attenzione all’NFT, che sono certificati di proprietà digitale. Non solo quadri, mobili e sculture, adesso infatti si può comprare la proprietà di opere digitali, dalle canzoni e iclip ai tweet, fino ai meme. Tra i tanti filmati in vendita c’era anche il famosissimoAlone‘ di. La clip è stata venduta a 40.000 $, che aserviranno per intraprendere il percorso di. “LeaveAlone è stato caricato su YouTube il 10 settembre 2007, in 24 ore aveva già raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni. Nel 2009 era il secondopiù discusso sulla piattaforma. È stato il primovirale ad ottenere ...

Advertising

BITCHYFit : Chris Crocker vende il video di ‘Leave Britney Alone’: “Sarò una donna, i soldi mi servono per la transizione”… - StraNotizie : Chris Crocker vende il video di ‘Leave Britney Alone’: “Sarò una donna, i soldi mi servono per la transizione”… - DrApocalypse : #NFT Mania, #ChrisCrocker vende il video 'Leave Britney Alone' per 41.000 dollari - BITCHYXit : Chris Crocker si sega: nuovi video porno @BITCHYXit -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Crocker NFT Mania, Chris Crocker vende il video 'Leave Britney Alone' per 41.000 dollari Una sorta di collezionismo d'arte digitale che ha visto Chris Crocker vendere la sua più celebre opera. Il mitologico video di ' Leave Britney Alone ', da lui venduto per 18,69 Ether, o 41.000 ...

Framing Britney Spears: su Discovery+ il documentario sul movimento #freeBritney Questo periodo è stato reso celebre dal tormentone di internet lanciato dallo YouTuber Chris Crocker ' Leave Britney Alone! ". Da lì il padre Jamie Spears ha preso le redini di tutto: il 28 ottobre ...

Una sorta di collezionismo d'arte digitale che ha vistovendere la sua più celebre opera. Il mitologico video di ' Leave Britney Alone ', da lui venduto per 18,69 Ether, o 41.000 ...Questo periodo è stato reso celebre dal tormentone di internet lanciato dallo YouTuber' Leave Britney Alone! ". Da lì il padre Jamie Spears ha preso le redini di tutto: il 28 ottobre ...