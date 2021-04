Brescia | minacce e pugni ai controllori del metrobus | denunciati due ventenni

(Di mercoledì 14 aprile 2021), 14 aprile 2021 - Ili bloccano all'uscita dal treno per visionare i biglietti, e loro per tutta risposta sferranoe schiaffi, e poi si dileguano. E' successo lo scorso 6 ...

...compagnia didopo un mese di indagine sono risaliti ai presunti autori della violenza: sarebbero un 22enne e un 23enne, entrambi stranieri, denunciati a piede libero per lesioni,, ...Sino al 6 aprile scorso un messaggio nel sito ufficiale del Comune diconfermava l'attacco ... i ransomware rappresentano tuttora una delle principaliinformatiche . Ad essere a rischio ...Brescia, 14 aprile 2021 - I controllori li bloccano all'uscita dal treno per visionare i biglietti, e loro per tutta risposta sferrano pugni e schiaffi, e poi si dileguano. E' successo lo scorso 6 mar ...Il 6 marzo due controllori di Brescia Trasporti sono stati aggrediti mentre svolgevano ... violenza a Pubblico ufficiale, minaccia e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.