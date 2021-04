A New York i primi arresti della polizia con l’aiuto dei robot in stile Black Mirror – Il video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Digidog, il modello speciale di robot Spot del Dipartimento di polizia di New York, è sempre più utilizzato dagli agenti. Nell’ultimo video, rilasciato da un’utente su Twitter, si vede il robot quadrupede partecipare alle operazioni di arresto di un uomo, avvenute lunedì 12 aprile sulla 28esima Est. «Non ho mai visto una cosa del genere», dice l’autrice della clip. Un portavoce del Nypd ha detto che il robot era in modalità stand-by e che non è stato utilizzato per la disputa domestica. Da quando i robot della Boston Dynamics sono stati messi in vendita, gli americani sono rimasti affascinati dagli Spot, che stanno cambiando il rapporto tra uomo e macchina. Il loro impiego nell’ordine pubblico, tuttavia, sta sollevando questioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) Digidog, il modello speciale diSpot del Dipartimento didi New, è sempre più utilizzato dagli agenti. Nell’ultimo, rilasciato da un’utente su Twitter, si vede ilquadrupede partecipare alle operazioni di arresto di un uomo, avvenute lunedì 12 aprile sulla 28esima Est. «Non ho mai visto una cosa del genere», dice l’autriceclip. Un portavoce del Nypd ha detto che ilera in modalità stand-by e che non è stato utilizzato per la disputa domestica. Da quando iBoston Dynamics sono stati messi in vendita, gli americani sono rimasti affascinati dagli Spot, che stanno cambiando il rapporto tra uomo e macchina. Il loro impiego nell’ordine pubblico, tuttavia, sta sollevando questioni ...

Advertising

RaiNews : Gli #USA chiedono una sospensione sul #vaccino Johnson & Johnson dopo alcuni casi di coagulazione, riporta il New… - borghi_claudio : @Fr4n6o @Matteo89565783 @Sakko83 Massì, togliamo Madrid alla Spagna, New York agli USA, Stoccolma alla Svezia... da… - beppe_grillo : #AndrewYang è il principale candidato a diventare sindaco di #NewYork, ed è intenzionato ad istituire un… - CecilBaldwinIII : Brooklyn chiaroscuro #goldenhour @ Brooklyn, New York - lapresielapagai : RT @emrato: Possiamo dire che, le puntate della signora in giallo ambientate a New York, non hanno quella magia che ci regala Cabot Cove? h… -