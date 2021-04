Volere le cose piu? dei libri (Di martedì 13 aprile 2021) Per qualche motivo affidiamo un valore assoluto e superiore a un certo tipo di oggetti: quelli con le parole stampate sopra. Perché? Leggi su ilpost (Di martedì 13 aprile 2021) Per qualche motivo affidiamo un valore assoluto e superiore a un certo tipo di oggetti: quelli con le parole stampate sopra. Perché?

Volere le cose più dei libri Il Post Volere le cose più dei libri come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e viene dalla musica, e però se uno pensa a Bordone e alla sua inclinazione a imparare e condividere e discutere un ...

Leggere il Dostoevskij di Nori mentre si confonde il giorno con la notte Volevo scrivere dell'Idiota e del Grande Inquisitore, ma non l'ho fatto. Mi è servito da alibi sapere che stava per finire di farlo lo scrittore parmigiano, che è più bravo e legge i russi in russo ...

