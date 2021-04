Vaccini, Stati Uniti chiedono sospensione Johnson&Johnson (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 13 aprile 2021) Gliunasul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno glia fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

Advertising

diMartedi : #Caprarica su #Inghilterra: 'Boris Johnson ha ricordato che su 12 mesi ci sono stati 8 di lockdown. Il governo cent… - Corriere : ?? Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha chiesto la sospensione precauzionale immediata delle sommini… - diMartedi : #Alecci su #covid19: 'In Calabria il virus si affronta con l'eroismo dei sanitari, ci sono stati più commissari che… - 24Mattino : ??#JohnsonandJohnson sospende le consegne dei vaccini in Europa dopo stop precauzionale negli Stati Uniti. Cosa ca… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Il traffico autostradale di questa mattina ha rallentato la somministrazione di #vaccini destinati agli #over80 all'hub d… -