Udinese, intervento al ginocchio riuscito per Deulofeu: il comunicato

Gerard Deulofeu si è sottoposto ad un intervento in artroscopia di pulizia del menisco del ginocchio destro. Il comunicato dell'Udinese. «Udinese Calcio comunica che quest'oggi, a Barcellona, Gerard Deulofeu si è sottoposto ad un intervento, in artroscopia, di pulizia del menisco del ginocchio destro. L'operazione è perfettamente riuscita e il calciatore, salvo complicazioni, farà ritorno a Udine entro due o tre giorni».

