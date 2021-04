Sebastian Stan posta una foto del suo fondoschiena e va in trend su Twitter (Di martedì 13 aprile 2021) Sebastian Stan pubblica una foto del suo sedere su Instagram per promuovere il film Monday, ma le fan lo mandano in trend scatenandosi coi meme dell'MCU. La star di The Falcon and the Winter Soldier Sebastian Stan ha pubblicato una foto del suo fondoschiena su Instagram per promuovere il suo film in uscita, Monday e il suo nome è schizzato in tendenza su Twitter scatenando i meme dei fan. Monday promette di essere un film piccante e drammatico narrando la storia d'amore tra Mickey (Stan) e Chloe (Denise Gough). I due si incontrano ad Atene e consumano un'avventura di una notte, il che complica le vite a cui dovrebbero tornare. Il film è diretto da Argyris Papadimitropoulos e uscirà nelle sale americane a giorni. Per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021)pubblica unadel suo sedere su Instagram per promuovere il film Monday, ma le fan lo mandano inscatenandosi coi meme dell'MCU. La star di The Falcon and the Winter Soldierha pubblicato unadel suosu Instagram per promuovere il suo film in uscita, Monday e il suo nome è schizzato in tendenza suscatenando i meme dei fan. Monday promette di essere un film piccante e drammatico narrando la storia d'amore tra Mickey () e Chloe (Denise Gough). I due si incontrano ad Atene e consumano un'avventura di una notte, il che complica le vite a cui dovrebbero tornare. Il film è diretto da Argyris Papadimitropoulos e uscirà nelle sale americane a giorni. Per ...

