Roma | «Correte c’è una rapina in banca» | lancia l’allarme mentre preleva al Bancomat | Polizia all’inseguimento dei rapinatori VIDEO

(Di martedì 13 aprile 2021) Mattinata movimentata stamattina a San Basilio dove ha avuto luogo un tentativo di. E’ successo intorno alle 8.10 presso la filiale dellaIntesa San Paolo situata lungo Via del Casale di San Basilio all’altezza di via Nomentana. Qui due malviventi hanno minacciato il Direttore e i dipendenti nel tentativo di farsi consegnare il denaro: non si erano accorti però che un passante stava assistendo alla scena ed è stato proprio quest’ultimo ad allertare il NUE.a San Basilio: l’appostamento poi l’irruzione Questa la ricostruzione dei fatti. La coppia ditori ha fatto irruzione nella filiale – che era ancora chiusa in quel momento – attraverso un foro nel muro preparato verosimilmente nella notte. Una volta dentro hanno sorpreso i dipendenti e li hanno minacciati intimando loro di consegnarli i ...

