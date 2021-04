Roccapiemonte | istituito centro vaccinale nell’ex comando di Polizia | “Gioia e speranza”

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) –unanti-Covid. Lo comunicano il sindaco Carmine Pagano e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone. La Giunta Municipale ha individuato, quale sede dell’iniziativa, i locali dell’exdellaLocale di Via della Pace alla frazione San Potito. “In questi giorni l’attività organizzativa e di coordinamento con l’Asl Salerno, Distretto 60, è stata molto intensa, tanti i sopralluoghi effettuati anche di diversi siti sul territorio comunale” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e l’Assessore Terrone. “L’avvento del, il secondo per la città, dopo quello dedicato al personale scolastico già nel mese di marzo, e ...

