Pogba alla Juventus? Parla l’ex compagno Ighalo | «Gli do un consiglio…»

(Di martedì 13 aprile 2021) Sono ormai diverse stagioni che il nome di Paulviene accostatoper quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Are del futuro del francese è statoIntervistato da Sky Sport, Odionhato così di Paul, suo exal Manchester United. Queste le sue dichiarazioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «È uno dei migliori giocatori con cui abbia giocato e uno dei migliori giocatori del Manchester United. Oltre a giocare in campo, è un bravo ragazzo nello spogliatoio, un ragazzo divertente, è sempre felice. L’unica volta che non è felice è quando non gioca e lo capisco: tutti vogliono ...

Intervistato da Sky Sport, Odion Ighalo ha parlato così di Paul Pogba, suo ex compagno al Manchester United. Queste le sue dichiarazioni. «È uno dei migliori giocatori con cui abbia giocato e uno dei migliori giocatori del Manchester United. Oltre a giocare in campo, è un bravo ragazzo nello spogliatoio, un ragazzo divertente, è sempre felice. L'unica volta che non è felice è quando non gioca e lo capisco: tutti vogliono giocare». Dall'Arabia Saudita arrivano consigli sul futuro di Paul Pogba: "Se il Manchester ha la possibilità di tenerselo dovrebbe farlo allungandogli il contratto".