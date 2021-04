Non è vero che secondo l’Ecdc i tamponi molecolari sarebbero inaffidabili (Di martedì 13 aprile 2021) Tra il 2 e il 9 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte via WhatsApp la segnalazione di un video, diffuso su Facebook e Youtube con minime varianti nella grafica (ad esempio qui, qui o qui) che mette in dubbio l’affidabilità dei tamponi molecolari. Dei contenuti che riassumono il concetto alla base del video sono stati pubblicati anche come status su Facebook, come in questo e in questo caso. Nel video, che nella versione a noi segnalata dura 2 minuti e 15 secondi, viene mostrato un uomo in impermeabile che parla durante un evento pubblico all’aperto. L’uomo, parlando in prima persona plurale, dice che avrebbero «teso una trappola» all’Ecdc (European centre for disease control and prevention, l’agenzia dell’Unione europea che si occupa della difesa e prevenzione dalle malattie infettive). Alla domanda «Qual è il ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 aprile 2021) Tra il 2 e il 9 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte via WhatsApp la segnalazione di un video, diffuso su Facebook e Youtube con minime varianti nella grafica (ad esempio qui, qui o qui) che mette in dubbio l’affidabilità dei. Dei contenuti che riassumono il concetto alla base del video sono stati pubblicati anche come status su Facebook, come in questo e in questo caso. Nel video, che nella versione a noi segnalata dura 2 minuti e 15 secondi, viene mostrato un uomo in impermeabile che parla durante un evento pubblico all’aperto. L’uomo, parlando in prima persona plurale, dice che avrebbero «teso una trappola» al(European centre for disease control and prevention, l’agenzia dell’Unione europea che si occupa della difesa e prevenzione dalle malattie infettive). Alla domanda «Qual è il ...

Advertising

borghi_claudio : @Zelo22327952 @Frances07529588 @DavideCrusader @fdragoni Ah non ho fatto opposizione seria per lei? E vabbè, vorrà… - fattoquotidiano : Le recenti attenzioni mediatiche non hanno tolto il buon umore a Gianmario Ferramonti: “#ReportRai (in onda ieri se… - LucaBizzarri : “Non ci credo” dice Binetti alla notizia che, statisticamente, in Senato ci sarebbero almeno 25 omosessuali. E in q… - rareflowerss : @G0LDR4SH l’ha eliminato ma praticamente se l‘era presa con la ragazza che ha raccontato come aveva incontrato h “w… - vafsnl : @yungbIouis giuls io non ti conosco ma volevo solo dirti ti prego non pensare queste cose si vero forse hai sbaglia… -