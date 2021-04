Nintendo rimuove un modello 3Ddel pene di Bowser

Nintendo rimuove un modello 3D...del pene di Bowser (Di martedì 13 aprile 2021) Ricordate Bowsette? L'incrocio tra Bowser e la Principessa Peach ha alimentato un'ondata di opere d'arte estremamente NSFW su Internet e, ovviamente, il mondo non aveva ancora finito con Bowser. Ora abbiamo un'altra voce nel catalogo "cose ??che hanno sconvolto Nintendo", poiché un modello 3D del pene di Bowser è stato rimosso da Patreon, apparentemente come risultato di una violazione di copyright. Il sito che modella oggetti 3D per adulti AkkoArcade ha affermato che il loro pene 3D di Bowser, destinato all'uso nei video creati con Source Filmmaker, era stato rimosso da Patreon a causa di una rivendicazione di copyright di Nintendo. "Questo pene è stato rivendicato da Nintendo", ha twittato ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) Ricordate Bowsette? L'incrocio trae la Principessa Peach ha alimentato un'ondata di opere d'arte estremamente NSFW su Internet e, ovviamente, il mondo non aveva ancora finito con. Ora abbiamo un'altra voce nel catalogo "cose ??che hanno sconvolto", poiché un3D deldiè stato rimosso da Patreon, apparentemente come risultato di una violazione di copyright. Il sito che modella oggetti 3D per adulti AkkoArcade ha affermato che il loro3D di, destinato all'uso nei video creati con Source Filmmaker, era stato rimosso da Patreon a causa di una rivendicazione di copyright di. "Questoè stato rivendicato da", ha twittato ...

