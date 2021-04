Nel Modenese un Comune adotta la 'schwa' nei post ufficiali, la desinenza neutra '?' per un "linguaggio più inclusivo" (Di martedì 13 aprile 2021) Il simbolo fonetico ‘schwa’ utilizzato nei post istituzionali del Comune di Castelfranco Emilia (Modena), che ha deciso, tra i primi in Italia, di adottare “un linguaggio più inclusivo”. Ed è per questo che al maschile universale (“tutti”) sarà sostituita una desinenza neutra, (“tutt?”), con la ‘e’ rovesciata, la schwa, appunto. Una scelta che ha diviso gli utenti del social, scatenando diversi commenti di apprezzamento, ma anche forti critiche. “Il rispetto e la valorizzazione delle differenze sono principi fondamentali della nostra comunità e il linguaggio che utilizziamo quotidianamente dovrebbe rispecchiare tali principi. Ecco perché vogliamo fare maggiore attenzione a come ci esprimiamo: il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Il simbolo fonetico ‘’ utilizzato neiistituzionali deldi Castelfranco Emilia (Modena), che ha deciso, tra i primi in Italia, dire “unpiù”. Ed è per questo che al maschile universale (“tutti”) sarà sostituita una, (“tutt?”), con la ‘e’ rovesciata, la, appunto. Una scelta che ha diviso gli utenti del social, scatenando diversi commenti di apprezzamento, ma anche forti critiche. “Il rispetto e la valorizzazione delle differenze sono principi fondamentali della nostra comunità e ilche utilizziamo quotidianamente dovrebbe rispecchiare tali principi. Ecco perché vogliamo fare maggiore attenzione a come ci esprimiamo: il ...

